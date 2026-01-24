Festival Festival du Film coréen CGR Les Minimes La Rochelle
Festival Festival du Film coréen
CGR Les Minimes Av. Henri Becquerel La Rochelle Charente-Maritime
Début : 2026-01-27
fin : 2026-01-30
2026-01-27
Découvrez des films d’horreur coréens aux mises en scène et aux récits singuliers.
CGR Les Minimes Av. Henri Becquerel La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 16 49 65 45 irs.larochelle@gmail.com
English : Festival Korean Film Festival
Discover Korean horror films with singular settings and narratives.
