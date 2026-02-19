festival Festi’Vino Bigorre TARBES Tarbes

festival Festi’Vino Bigorre

TARBES Place Marcadieu Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-28

Bienvenue au premier festival du vin et du terroir des Hautes-Pyrénées, organisé par des passionné(e)s pour les épicuriens !

Venez à la rencontre des exposants vignerons de toute la France et des producteurs locaux !

Au programme Concerts, animations enfants, ateliers dégustation, restauration sur place …

HORAIRES D’OUVERTURE

Samedi 10h à minuit

Dimanche 10h à 16h

> Plus d’infos sur le site internet Festi’Vino

.

TARBES Place Marcadieu Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Welcome to the Hautes-Pyrénées’ first wine and terroir festival, organized by enthusiasts for epicureans!

Come and meet wine exhibitors from all over France and local producers!

On the program: Concerts, children’s activities, tasting workshops, on-site catering?

OPENING HOURS

Saturday: 10am to midnight

Sunday: 10 a.m. to 4 p.m

> More info on the Festi’Vino website

L’événement festival Festi’Vino Bigorre Tarbes a été mis à jour le 2026-02-16 par OT de Tarbes|CDT65