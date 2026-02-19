festival Festi’Vino Bigorre TARBES Tarbes
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-29
2026-03-28
Bienvenue au premier festival du vin et du terroir des Hautes-Pyrénées, organisé par des passionné(e)s pour les épicuriens !
Venez à la rencontre des exposants vignerons de toute la France et des producteurs locaux !
Au programme Concerts, animations enfants, ateliers dégustation, restauration sur place …
HORAIRES D’OUVERTURE
Samedi 10h à minuit
Dimanche 10h à 16h
> Plus d'infos sur le site internet Festi'Vino
TARBES Place Marcadieu Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie
English :
Welcome to the Hautes-Pyrénées’ first wine and terroir festival, organized by enthusiasts for epicureans!
Come and meet wine exhibitors from all over France and local producers!
On the program: Concerts, children’s activities, tasting workshops, on-site catering?
OPENING HOURS
Saturday: 10am to midnight
Sunday: 10 a.m. to 4 p.m
> More info on the Festi'Vino website
