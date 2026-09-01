Festival Festy’Paille 2ème édition Rue du parc Saint-Georges-du-Bois
samedi 19 septembre 2026 · Rue du parc · Saint-Georges-du-Bois
Informations pratiques
Saint-Georges-du-Bois
Festival Festy’Paille 2ème édition
Rue du parc Parc de Saint Georges du Bois Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 21:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Le festival Festy’Paille vous propose de vivre des moments de convivialité autour des jeux et animations pour les familles l’après-midi, et des concerts dés le début de soirée.
Jeux, concerts, banda, buvettes, foodtrucks…
Ouvert à tous.
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Rue du parc Parc de Saint Georges du Bois Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festypaille@gmail.com
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English :
The Festy’Paille festival invites you to enjoy a convivial atmosphere, with games and entertainment for families in the afternoon, and concerts in the early evening.
Games, concerts, banda, refreshment stands, foodtrucks…
Open to all.
L’événement Festival Festy’Paille 2ème édition Saint-Georges-du-Bois a été mis à jour le 2026-09-05 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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