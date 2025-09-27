Festival Festy’Paille Rue du parc Saint-Georges-du-Bois

Festival Festy’Paille Rue du parc Saint-Georges-du-Bois samedi 27 septembre 2025.

Festival Festy’Paille

Rue du parc Parc de Saint Georges du Bois Saint-Georges-du-Bois Charente-Maritime

Début : 2025-09-27 14:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Le festival Festy’Paille vous propose de vivre des moments de convivialité autour des jeux et animations pour les familles l’après-midi, et des concerts dés le début de soirée.

Jeux, concerts, banda, buvettes, foodtrucks…

Ouvert à tous.

Rue du parc Parc de Saint Georges du Bois Saint-Georges-du-Bois 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine festypaille@gmail.com

English :

The Festy’Paille festival invites you to enjoy a convivial atmosphere, with games and entertainment for families in the afternoon, and concerts in the early evening.

Games, concerts, banda, refreshment stands, foodtrucks…

Open to all.

German :

Das Festival Festy’Paille bietet Ihnen gesellige Momente rund um Spiele und Animationen für Familien am Nachmittag und Konzerte ab dem frühen Abend.

Spiele, Konzerte, Banda, Getränkestände, Foodtrucks…

Offen für alle.

Italiano :

Il festival Festy’Paille vi offre la possibilità di trascorrere momenti conviviali, con giochi e animazioni per le famiglie nel pomeriggio e concerti in prima serata.

Giochi, concerti, banda, punti di ristoro, camioncini…

Aperto a tutti.

Espanol :

El festival Festy’Paille le ofrece la posibilidad de disfrutar de momentos de convivencia, con juegos y animaciones para las familias por la tarde, y conciertos a primera hora de la noche.

Juegos, conciertos, banda, chiringuitos, foodtrucks…

Abierto a todos.

