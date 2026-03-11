Festival Fêt’à clown.e.s Baule

Festival Fêt’à clown.e.s

Chapiteau de Baule, Baule Loiret

Festival inclusif dédié a l’art clownesque !

Le festival Fêt’à Clown·e·s lance sa quatrième édition, qui se tiendra du 10 au 12 avril 2026. Sous la direction artistique et l’impulsion créative de Paula Malik et Claire Faugouin-Vié, cet événement unique fusionne l’univers du clown et l’art du Drag pour une programmation riche en surprises, en rires et en engagements solidaires, organisé par le collectif associatif baulois, L’Embouchure.

Performances, cabaret, karaoké, kermesse… La programmation du Fêt’à Clown·e·s Festival met en avant un art clownesque pluridisciplinaire et contemporain porté par des artistes de tous horizons.

Chapiteau de Baule, Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire fetaclownes@gmail.com

English :

Inclusive festival dedicated to the art of clowning

