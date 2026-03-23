[Festival] Feux Follets Ça c’est la prohibition Subligny
[Festival] Feux Follets Ça c’est la prohibition Subligny samedi 11 avril 2026.
[Festival] Feux Follets Ça c’est la prohibition
Subligny Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 20:00:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Festival de théâtre itinérant qui sillonne le Cher.
Laissez-vous surprendre par “Ça, c’est la prohibition”, une pièce de théâtre pleine d’énergie et de mystère !
Plongez dans une ambiance décalée où humour, situations inattendues et personnages hauts en couleur s’entremêlent pour raconter une histoire aussi intrigante que divertissante. Entre secrets bien gardés et rebondissements, le spectacle promet de captiver et de faire réfléchir… tout en vous faisant rire.
Tout public à partir de 12 ans
Une soirée idéale pour vivre le théâtre autrement et partager un moment convivial ! .
Subligny 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 46 72 28 19 legranddouze@gmail.com
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English :
Travelling theater festival in the Cher region.
L’événement [Festival] Feux Follets Ça c’est la prohibition Subligny a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois