[Festival] Feux Follets Ça c’est la prohibition

Subligny Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 20:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Festival de théâtre itinérant qui sillonne le Cher.

Laissez-vous surprendre par “Ça, c’est la prohibition”, une pièce de théâtre pleine d’énergie et de mystère !

Plongez dans une ambiance décalée où humour, situations inattendues et personnages hauts en couleur s’entremêlent pour raconter une histoire aussi intrigante que divertissante. Entre secrets bien gardés et rebondissements, le spectacle promet de captiver et de faire réfléchir… tout en vous faisant rire.

Tout public à partir de 12 ans

Une soirée idéale pour vivre le théâtre autrement et partager un moment convivial ! .

Subligny 18260 Cher Centre-Val de Loire +33 6 46 72 28 19 legranddouze@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Travelling theater festival in the Cher region.

L’événement [Festival] Feux Follets Ça c’est la prohibition Subligny a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme du Grand Sancerrois