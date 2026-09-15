Festival « Fibres & Teintures Naturelles » La Quibouquière Coutances
samedi 3 octobre 2026 · La Quibouquière · Coutances
Informations pratiques
Coutances
Festival « Fibres & Teintures Naturelles »
La Quibouquière Campus métier nature Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Professionnels, passionnés et curieux pourront rencontrer une vingtaine d’exposants et découvrir l’univers riche des fibres naturelles, du lin à la dentelle, en passant par le filage, le tissage, le tricot, la broderie et la teinture végétale.
Au programme, conférences thématiques, démonstrations, initiation à l’écoprint et aux teintures naturelles, visite de l’exposition « Couleurs végétales » et visite guidée « L’histoire du textile : suivez le fil à Coutances » (le 4 octobre à 14h30,sans réservation).
Rendez-vous au Campus Métiers Nature, du 3 au 4 octobre, 10h-17h. Gratuit et ouvert à tous. .
La Quibouquière Campus métier nature Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 41 10
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English : Festival « Fibres & Teintures Naturelles »
L’événement Festival « Fibres & Teintures Naturelles » Coutances a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme
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