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Festival « Fibres & Teintures Naturelles » La Quibouquière Coutances

samedi 3 octobre 2026 · La Quibouquière · Coutances

Festival « Fibres & Teintures Naturelles » La Quibouquière Coutances

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Quibouquière
Adresse
Campus métier nature
Ville
50200 Coutances
Département
Manche
Tarif

Coutances

Festival « Fibres & Teintures Naturelles »

La Quibouquière Campus métier nature Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 10:00:00
fin : 2026-10-03 17:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Professionnels, passionnés et curieux pourront rencontrer une vingtaine d’exposants et découvrir l’univers riche des fibres naturelles, du lin à la dentelle, en passant par le filage, le tissage, le tricot, la broderie et la teinture végétale.
Au programme, conférences thématiques, démonstrations, initiation à l’écoprint et aux teintures naturelles, visite de l’exposition « Couleurs végétales » et visite guidée « L’histoire du textile : suivez le fil à Coutances » (le 4 octobre à 14h30,sans réservation).

Rendez-vous au Campus Métiers Nature, du 3 au 4 octobre, 10h-17h. Gratuit et ouvert à tous.   .

La Quibouquière Campus métier nature Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 41 10 

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English : Festival « Fibres & Teintures Naturelles »

L’événement Festival « Fibres & Teintures Naturelles » Coutances a été mis à jour le 2026-09-08 par Coutances Tourisme

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