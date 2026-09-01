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Festival Film Her 2026 Cinéma Concorde Nantes

samedi 19 septembre 2026 · Cinéma Concorde · Nantes

Festival Film Her 2026 Cinéma Concorde Nantes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Cinéma Concorde
Adresse
79 Boulevard de l'Egalité
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 –
Gratuit : non  Tout public 

Rendez-vous au Concorde pour une nouvelle édition du Festival FilmHer, une semaine de cinéma, de rencontres et de sororité dédiée à celles qui font le cinéma et à celles et ceux qui le regardent, le pensent et le réinventent.Créé en 2024 par l’association Produit à Nantes ! (P.A.N) en collaboration avec le Cinéma Concorde, le Festival FilmHer défend une programmation engagée, joyeuse et singulière, pensée pour les cinéphiles comme pour les professionnel·les, les femmes, les minorités racisées et de genre, et toutes nos alliées.Des avant-premières à ne pas manquer, des rendez-vous pour faire et penser le cinéma… Découvrez tout le programme sur www.leconcorde.fr

Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100
02 40 58 57 44 http://www.leconcorde.fr/ https://leconcorde.fr/filmher/2eme-edition-du-festival-filmher/


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