Festival Film Her 2026 Cinéma Concorde Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 –

Gratuit : non Tout public

Rendez-vous au Concorde pour une nouvelle édition du Festival FilmHer, une semaine de cinéma, de rencontres et de sororité dédiée à celles qui font le cinéma et à celles et ceux qui le regardent, le pensent et le réinventent.Créé en 2024 par l’association Produit à Nantes ! (P.A.N) en collaboration avec le Cinéma Concorde, le Festival FilmHer défend une programmation engagée, joyeuse et singulière, pensée pour les cinéphiles comme pour les professionnel·les, les femmes, les minorités racisées et de genre, et toutes nos alliées.Des avant-premières à ne pas manquer, des rendez-vous pour faire et penser le cinéma… Découvrez tout le programme sur www.leconcorde.fr

Cinéma Concorde Dervallières – Zola Nantes 44100

02 40 58 57 44 http://www.leconcorde.fr/ https://leconcorde.fr/filmher/2eme-edition-du-festival-filmher/



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