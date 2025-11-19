Festival Films Courts Dinan

Festival Films Courts Dinan mercredi 19 novembre 2025.

Festival Films Courts

Emeraude cinéma et Théâtre des Jacobins Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-19

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-19

8ème édition du Festival Films courts de Dinan. C’est un festival de cinéma international dédié aux courts métrages, qui se déroule chaque année à Dinan, en Bretagne, dans les Côtes-d’Armor. Organisé par l’association Court vers le large depuis 2018, le Festival est ouvert au grand public, aux élèves et aux professionnels.

Il propose une Sélection Officielle regroupant une trentaine de courts métrages provenant de l’ensemble de la francophonie, avec des récompenses décernées par un jury de professionnels du cinéma. En parallèle, des projections thématiques, des rencontres de cinéma et des activités pour le jeune public sont également proposées.

Le Festival Films courts de Dinan est un événement convivial, créatif et professionnel, qui se veut rassembleur et attentif aux tendances du monde. C’est un lieu animé par la passion et le travail, porté par une direction et une équipe enthousiastes. .

Emeraude cinéma et Théâtre des Jacobins Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Films Courts Dinan a été mis à jour le 2025-09-23 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme