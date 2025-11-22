Festival Films Courts Le casting en France VS Belgique Bibliothèque municipale Dinan

Festival Films Courts Le casting en France VS Belgique

Le casting en France VS Belgique Quelles différences ?

Dans le cadre du Festival Films courts de Dinan

Le dialogue constant entre le casting en Belgique et en France permet à ses deux nations de cinéma de s’enrichir mutuellement. La France pourrait s’enorgueillir de sa capacité de production face à son voisin belge. Mais, aujourd’hui, peut-on encore imaginer produire un film français sans acteur ou actrice venu(e) de Belgique ?

C’est autour de ces questions que Sébastian Moradiellos et David Bertrand proposeront de partager leur expérience, leur mode de travail et leur regard croisé sur les deux cinémas.

Salle Mathurin-Monier.

Public ados à partir de 15 ans et adultes .

