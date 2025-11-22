Festival Films Courts Le casting en France VS Belgique Bibliothèque municipale Dinan
Festival Films Courts Le casting en France VS Belgique Bibliothèque municipale Dinan samedi 22 novembre 2025.
Festival Films Courts Le casting en France VS Belgique
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22 10:45:00
fin : 2025-11-22 12:00:00
Date(s) :
2025-11-22
Le casting en France VS Belgique Quelles différences ?
Dans le cadre du Festival Films courts de Dinan
Le dialogue constant entre le casting en Belgique et en France permet à ses deux nations de cinéma de s’enrichir mutuellement. La France pourrait s’enorgueillir de sa capacité de production face à son voisin belge. Mais, aujourd’hui, peut-on encore imaginer produire un film français sans acteur ou actrice venu(e) de Belgique ?
C’est autour de ces questions que Sébastian Moradiellos et David Bertrand proposeront de partager leur expérience, leur mode de travail et leur regard croisé sur les deux cinémas.
Salle Mathurin-Monier.
Public ados à partir de 15 ans et adultes .
Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival Films Courts Le casting en France VS Belgique Dinan a été mis à jour le 2025-11-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme