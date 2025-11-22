Festival Films Courts Table ronde L’image sans le consentement Bibliothèque municipale Dinan

Festival Films Courts Table ronde L’image sans le consentement

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 09:30:00

fin : 2025-11-22 10:30:00

Date(s) :

2025-11-22

L’image sans le consentement le nouveau visage de la violence numérique .

Table ronde autour d’une facette de la violence numérique en plein essor le vol et le détournement d’images d’artiste en vue d’une diffusion hors contexte sur des sites pornographiques.

Avec la participation de l’actrice Gigi Ledron, de la comédienne Estelle Simon, respectivement membres du Conseil d’Administration de AAFA (Artrices et Acteurs de France Associés) et de Clara Benyamin, associée et fondatrice de CBLF Avocats, avocate en Propriété Intellectuelle, Média et Entertainment.

Salle Mathurin-Monier.

Public ados à partir de 15 ans et adultes .

Bibliothèque municipale 20 Rue Waldeck-Rousseau Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 04 65

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Films Courts Table ronde L’image sans le consentement Dinan a été mis à jour le 2025-11-10 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme