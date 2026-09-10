Festival films femmes Méditerranée ZEF … Marseille 14e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 14e Arrondissement

Festival films femmes Méditerranée

Du 05/11 au 13/11/2026 tous les jours.

En fonction de la programmation. ZEF … Différents lieux en ville : Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-05

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-05

Le 21e festival Films Femmes Méditerranée se déroulera à Marseille du 5 au 13 novembre 2026

Dédié aux films réalisés par des femmes des deux rives de la Méditerranée, le festival proposera notamment un focus sur le cinéma libanais, avec pour invitée d’honneur la comédienne Julia Kassar.

Courts et longs métrages, fiction et documentaires, tables rondes, leçon de cinéma, rencontres avec les réalisatrices, autant de rendez-vous avec la création cinématographique méditerranéenne au féminin ! .

ZEF … Différents lieux en ville : Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 22 44 55 53 filmsfemmesmed13@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The 21st Films Femmes Méditerranée Festival will take place in Marseille from November 5 to 13, 2026

L’événement Festival films femmes Méditerranée Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille