Festival Fisel J4 Rostrenen
Festival Fisel J4
Place du Bourg Coz Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Début : 2025-08-29
fin : 2025-08-29
2025-08-29
Programme du Vendredi 29 août au Festival Fisel
17h30 Kafe Fisel
Véronique Bourjot
Gaël Lefevere
19h30 Ouverture du site
19h45 Fest-Noz chapiteau
Avec
Bourjot-Hunsec
Hamon-Leroy
Litha
Conan-Balusson
Artefact
Soeurs Guelou
Le Goff-Kerjean
Lintanf Suignard Junior
L’haridon-Nedeleg
Botrel-Corbel
Pichard-Vincendeau
21h Concerts Dôme De’i
Danielo-Droual
Asna
21h30 Concerts Sal Vras
Piers Faccini et Ballaké Sissoko
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site internet http://festival.fisel.org/
Org. La Fiselerie .
Place du Bourg Coz Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 00 22 95
