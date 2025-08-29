Festival Fisel J4 Rostrenen

Festival Fisel J4 Rostrenen vendredi 29 août 2025.

Festival Fisel J4

Place du Bourg Coz Rostrenen Côtes-d’Armor

Début : 2025-08-29

fin : 2025-08-29

2025-08-29

Programme du Vendredi 29 août au Festival Fisel

17h30 Kafe Fisel

Véronique Bourjot

Gaël Lefevere

19h30 Ouverture du site

19h45 Fest-Noz chapiteau

Avec

Bourjot-Hunsec

Hamon-Leroy

Litha

Conan-Balusson

Artefact

Soeurs Guelou

Le Goff-Kerjean

Lintanf Suignard Junior

L’haridon-Nedeleg

Botrel-Corbel

Pichard-Vincendeau

21h Concerts Dôme De’i

Danielo-Droual

Asna

21h30 Concerts Sal Vras

Piers Faccini et Ballaké Sissoko

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site internet http://festival.fisel.org/

Org. La Fiselerie .

Place du Bourg Coz Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 00 22 95

