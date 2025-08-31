Festival Fisel J6 Rostrenen

Festival Fisel J6

Place du Bourg Coz Rostrenen Côtes-d’Armor

Programme du dimanche 31 août au Festival Fisel

Dans la journée Koñkourioù Fisel

12h Ouverture du site

12h Follenoù Nij

14h30 Fest-Deiz chapiteau

Lever-Crué Ausias

Zlabya

Emmanuelle Bouthillier

14h30 Concerts Dôme De’i

Tomaz Laken

Pinc Floyd

21h30 ou + Clôture du Festival Fisel 2025 !

Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site internet http://festival.fisel.org/

Org. La Fiselerie .

Place du Bourg Coz Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 00 22 95

