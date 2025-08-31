Festival Fisel J6 Rostrenen
Festival Fisel J6 Rostrenen dimanche 31 août 2025.
Festival Fisel J6
Place du Bourg Coz Rostrenen Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-31
fin : 2025-08-31
Date(s) :
2025-08-31
Programme du dimanche 31 août au Festival Fisel
Dans la journée Koñkourioù Fisel
12h Ouverture du site
12h Follenoù Nij
14h30 Fest-Deiz chapiteau
Lever-Crué Ausias
Zlabya
Emmanuelle Bouthillier
14h30 Concerts Dôme De’i
Tomaz Laken
Pinc Floyd
21h30 ou + Clôture du Festival Fisel 2025 !
Retrouvez l’ensemble de la programmation sur le site internet http://festival.fisel.org/
Org. La Fiselerie .
Place du Bourg Coz Rostrenen 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 51 00 22 95
