Festival Fish&Films Cinéma le Sélect + Le Leurre Granville

Festival Fish&Films

Cinéma le Sélect + Le Leurre 7 Boulevard d’Hauteserve Granville Manche

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05

fin : 2025-12-07

2025-12-05

La cinquième édition de Fish&Films, le festival du court métrage britannique et normand organisé par l’association Sillages, prendra place dans différents lieux de Granville comme le Cinéma Le Sélect et Le Leurre. Au programme de cet événement devenu incontournable au fil des années des projections, des expositions, des rencontres… et pleins d’autres rendez-vous ! .

Cinéma le Sélect + Le Leurre 7 Boulevard d’Hauteserve Granville 50400 Manche Normandie +33 6 48 10 02 93 gelotflora@gmail.com

