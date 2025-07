Festival FlamencA 2025 Le concert secret flamenco dans l’intimité impasse rue Tour de Fabre Arles

Festival FlamencA 2025 Le concert secret flamenco dans l’intimité impasse rue Tour de Fabre Arles vendredi 8 août 2025.

Festival FlamencA 2025 Le concert secret flamenco dans l’intimité

Vendredi 8 août 2025 à partir de 21h.

Ouverture des portes à 20h30. impasse rue Tour de Fabre La Cour Cachée Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2025-08-08 21:00:00

Spectacle acoustique mêlant danse, chant et musique, dans le cadre du festival FlamencA.

Vivez un moment privilégié au plus près des artistes

Une programmation exclusive vous attend, réservée aux participants du concert.

Cocktail de bienvenue offert pour bien commencer la soirée.

Prolongez l’expérience lors d’un after convivial avec les artistes. .

impasse rue Tour de Fabre La Cour Cachée Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 18 41 20 ot-arles@arlestourisme.com

English :

Acoustic show combining dance, song and music, as part of the FlamencA festival.

German :

Akustisches Spektakel, das Tanz, Gesang und Musik miteinander verbindet, im Rahmen des Festivals FlamencA.

Italiano :

Spettacolo acustico che unisce danza, canto e musica, nell’ambito del festival FlamencA.

Espanol :

Espectáculo acústico que combina danza, canto y música, en el marco del festival FlamencA.

