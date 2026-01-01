Festival Flamenco 2026 Théâtre Bernadette Lafont Nîmes
Festival Flamenco 2026 Théâtre Bernadette Lafont Nîmes mardi 13 janvier 2026.
Festival Flamenco 2026
Théâtre Bernadette Lafont 1 place de la Calade Nîmes Gard
Tarif : 5 – 5 – 33 EUR
Début : 2026-01-13 18:00:00
fin : 2026-01-18 19:30:00
2026-01-13
Pendant 6 jours, Nîmes devient la capitale du flamenco. Une édition résolument contemporaine avec cinq artistes à voir absolument de Rafaela Carrasco, chorégraphe de référence à La Chachi qui invente un style unique, davantage actuel, avec le OFF !
Théâtre Bernadette Lafont 1 place de la Calade Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 36 65 10 contact@theatredenimes.com
English :
For 6 days, Nîmes becomes the capital of flamenco. A resolutely contemporary edition with five must-see artists, from Rafaela Carrasco, a benchmark choreographer, to La Chachi , who invents a unique, more contemporary style with OFF!
L’événement Festival Flamenco 2026 Nîmes a été mis à jour le 2025-12-31 par Ville de Nîmes