FESTIVAL FLAMENCO ATELIER CRÉATIF EN FAMILLE Béziers mercredi 11 mars 2026.
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
2026-03-11
fin : 2026-03-11
2026-03-11
En partenariat avec l'association Miala Illustration, cet atelier propose une peinture sur tissu inspirée du savoir-faire des costumières et des châles flamencos. Dès 6 ans. Gratuit Réservation obligatoire.
Dès 6 ans.
Gratuit Réservation obligatoire. .
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
In partnership with the Miala Illustration association, this workshop features fabric painting inspired by the skills of costume-makers and flamenco shawls. Ages 6 and up. Free Reservations required.
