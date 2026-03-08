FESTIVAL FLAMENCO ATELIER CRÉATIF EN FAMILLE Béziers

FESTIVAL FLAMENCO ATELIER CRÉATIF EN FAMILLE

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : 2026-03-11

Début : 2026-03-11

fin : 2026-03-11

Date(s) :

2026-03-11

En partenariat avec l’association Miala Illustration, cet atelier propose une peinture sur tissu inspirée du savoir-faire des costumières et des châles flamencos. Dès 6 ans. Gratuit Réservation obligatoire.

Dès 6 ans.

Gratuit Réservation obligatoire. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

In partnership with the Miala Illustration association, this workshop features fabric painting inspired by the skills of costume-makers and flamenco shawls. Ages 6 and up. Free Reservations required.

