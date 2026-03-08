FESTIVAL FLAMENCO ATELIER DANSE FLAMENCA EN FAMILLE Béziers

FESTIVAL FLAMENCO ATELIER DANSE FLAMENCA EN FAMILLE

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : 2026-03-21

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Avec Maïté, chorégraphe des associations Alma Flamenca et La Colonie Espagnole de Béziers, professeure de flamenco et de sevillanas depuis 40 ans.. Dès 6 ans. Gratuit Réservation obligatoire.

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

With Maïté, choreographer with the Alma Flamenca and La Colonie Espagnole associations in Béziers, and flamenco and sevillanas teacher for 40 years. Ages 6 and up. Free Reservations required.

