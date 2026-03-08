FESTIVAL FLAMENCO BAL SÉVILLAN Béziers

FESTIVAL FLAMENCO BAL SÉVILLAN

8 rue Blondel Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Vivez l’ambiance andalouse au Bal Sévillan avec La Marisma, dans le cadre du Festival Flamenco de Béziers. Musique, danse et restauration sur place pour tous !

Réservation obligatoire.

Plongez dans l’ambiance festive et envoûtante de l’Andalousie avec le Bal Sévillan organisé par l’association La Marisma, dans le cadre du Festival Flamenco de Béziers.

Venez danser au rythme des sevillanas et du flamenco, découvrir des pas traditionnels et partager un moment convivial ouvert à tous.

Une restauration sur place vous permettra de profiter pleinement de la soirée sans interruption.

Un rendez-vous chaleureux où musique, danse et gastronomie se rencontrent pour célébrer la passion du flamenco.

Réservation obligatoire. .

8 rue Blondel Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 21 72 27 64 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

Experience the Andalusian ambience at the Bal Sévillan with La Marisma, part of the Festival Flamenco de Béziers. Music, dancing and on-site catering for all!

Reservations essential.

