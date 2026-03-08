FESTIVAL FLAMENCO BASILIC SWING Béziers

FESTIVAL FLAMENCO BASILIC SWING

13 Boulevard Duguesclin Béziers Hérault

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Basilic Swing, sur la scène jazz marseillaise, explore les racines du jazz manouche de Django Reinhardt, ou jazz français pour les Américains.

Dans le cadre du Festival Flamenco et du Béziers Jazz CLub.

Aux origines du jazz manouche, Basilic Swing s’impose sur la nouvelle scène jazz marseillaise. Le groupe explore les racines du jazz manouche, appelé jazz français par les Américains, inventé par l’illustre guitariste Django Reinhardt. .

13 Boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

Basilic Swing, on the Marseilles jazz scene, explores the roots of Django Reinhardt’s gypsy jazz, or French jazz to the Americans.

