FESTIVAL FLAMENCO BÉZIERS BAILA Béziers

Gala des écoles de danse du Biterrois avec La Marisma, Artespagnol, Estrella Flamenca, Fuego Flamenco et La Colonie Espagnole.

Entrée gratuite, dans la limite des places disponibles.

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 80 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

Biterrois dance school gala with La Marisma, Artespagnol, Estrella Flamenca, Fuego Flamenco and La Colonie Espagnole.

Admission free, subject to availability.

