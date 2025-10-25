Festival Flamenco d’Automne Eglise réformée Temple protestant Arles

Samedi 25 octobre 2025.

Samedi 1er novembre 2025.

Samedi 8 novembre 2025.

Samedi 15 novembre 2025. Eglise réformée Temple protestant Boulevard Des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

2025-10-25 2025-11-01 2025-11-08 2025-11-15

FlamencA Arles en Automne ! Un rendez-vous pour célèbrer la danse, la poésie, la musique, la culture, la passion, la convivencia ! Nous vous invitons à être des nôtres et vivre ce moment magique au cœur d’Arles !

Un festival, 6 concerts. En octobre et novembre, laissez-vous transporter par lla magie du flamenco. Reservez vos billets en ligne, ou auprès de nos conseillers en séjour, directement à l’accueil de l’office de tourisme. .

English :

FlamencA Arles in Autumn! A rendez-vous to celebrate dance, poetry, music, culture, passion and convivencia! We invite you to join us and experience this magical moment in the heart of Arles!

German :

FlamencA Arles im Herbst! Ein Treffen, um den Tanz, die Poesie, die Musik, die Kultur, die Leidenschaft und die convivencia zu feiern! Wir laden Sie ein, dabei zu sein und diesen magischen Moment im Herzen von Arles zu erleben!

Italiano :

FlamencA Arles in autunno! Una festa di danza, poesia, musica, cultura, passione e convivenze! Vi invitiamo a unirvi a noi e a vivere questo momento magico nel cuore di Arles!

Espanol :

FlamencA ¡Arles en otoño! Una fiesta de danza, poesía, música, cultura, pasión y convivencia. Le invitamos a unirse a nosotros y vivir este momento mágico en el corazón de Arles.

