Festival Flamenco de printemps – Arles, 30 mai 2025 20:30, Arles.

Bouches-du-Rhône

Festival Flamenco de printemps Vendredi 30 mai 2025 à 20h30.

Ouverture des portes à 19h30

Durée 01h30 environ avec entracte.

Vendredi 6 juin 2025.

Samedi 7 juin 2025 à 20h30.

Ouverture des portes à partir de 19h30

Durée 01h30 environ avec entracte.

Dimanche 8 juin 2025 à 20h30.

Ouverture des portes à partir de 19h30

Durée 01h30 environ avec entracte. Différents lieux dans la ville Arles Bouches-du-Rhône

Vivez une expérience immersive au plus proche de cet art extraordinaire. Le flamenco comme vous ne l’avez peut-être jamais vécu.

Au programme



// Samedi 31 mai

Concert flamenco à l’Éminence Arles Flamenco Puro

6 rue Dulau, Arles



Concert en intimité et en acoustique (Jauge de 60 places)

Conseillé de réserver au plus tôt



Interprétation des répertoires du flamenco traditionnel le plus authentique

Artistes

La prodigieuse bailaora, Eva Luisa (danse), accompagnée des artistes, Emilio Cortes (chant et cajon) et du guitariste et compositeur Manuel Gomez (guitare)





// Vendredi 6 juin

Vernissage en musique

Exposition de l’artiste José Manrubia

Entrée libre dans la limite des places disponibles

La Cour Cachée, Rue Tour de Fabres



// Samedi 7 juin.

Concert flamenco à la Cour Cachée “Lorsque le flamenco rencontre le violon tzigane”

Rue Tour de Fabres



Concert en intimité et en acoustique (Jauge de 60 places)

Conseillé de réserver au plus tôt



Ce concert vous offre un voyage entre les interprétations des répertoires du flamenco traditionnel le plus authentique et le violon tzigane

Artistes

Le musicien et compositeur Frasco Amador, Domingo Moreno (chant et cajon) et le guitariste et compositeur Anton Fernandez (guitare) est artistes invités





// Dimanche 8 juin

Concert flamenco à la Cour Cachée “Magie du Duende ”

Rue Tour de Fabres



Concert en intimité et en acoustique (Jauge de 60 places)

Conseillé de réserver au plus tôt



Ce concert vous offre un voyage entre les interprétations des répertoires du flamenco traditionnel le plus authentique et le violon tzigane

Artistes

La prodigieuse bailaora, Léa Delsol (danse), accompagnée des artistes, Luisa Muñoz (chant), le guitariste et compositeur Manuel Gomez (guitare)et artistes invités



Pour tous les concert buvette et tapas sur place et After avec rencontre des artistes .

Différents lieux dans la ville

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 19 75 83 96 jose.manrubia@gmail.com

English :

Live an immersive experience as close as possible to this extraordinary art. Flamenco as you’ve never experienced it before.

German :

Erleben Sie eine immersive Erfahrung aus nächster Nähe zu dieser außergewöhnlichen Kunst. Flamenco, wie Sie ihn vielleicht noch nie erlebt haben.

Italiano :

Godetevi un’esperienza immersiva il più possibile vicina a questa straordinaria forma d’arte. Il flamenco come non l’avete mai vissuto prima.

Espanol :

Disfrute de una experiencia de inmersión lo más cercana posible a esta extraordinaria forma de arte. El flamenco como nunca antes lo habías experimentado.

