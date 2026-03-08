FESTIVAL FLAMENCO ESPACIO CREATIVO Béziers

FESTIVAL FLAMENCO ESPACIO CREATIVO

Alfonso Losa, maître du flamenco madrilène, présente Espacio Creativo avec Paula Comitre. Un spectacle primé, vibrant d’émotion, d’authenticité et de passion.

Dans le cadre du Festival Flamenco 2026.

Alfonso Losa est aujourd’hui l’un des plus authentiques représentants de la danse flamenca de l’école madrilène. Il convie dans ce spectacle la magnifique Paula Comitre, ovationnée à Béziers en 2023 avec Cámara Abierta.

Espacio Creativo, c’est tout simplement mon amour pour la danse. Le flamenco, c’est l’introspection, l’effort, la peine, la joie, la rage, le plaisir du partage, le cœur et l’âme… C’est un espace créatif. — Alfonso Losa

Espacio Creativo a reçu le Prix de la Critique au Festival de Jerez en 2022.

Parmi les distinctions d’Alfonso Losa Prix du meilleur danseur (Concours National de Córdoba 2007) et Prix “El Desplante” (Festival de la Unión 2008).

Paula Comitre a reçu le Prix Artiste Révélation au Festival de Jerez en 2020. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

Alfonso Losa, master of Madrid flamenco, presents Espacio Creativo with Paula Comitre. An award-winning show, vibrant with emotion, authenticity and passion.

