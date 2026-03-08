FESTIVAL FLAMENCO EXPOSITION EXPRESSIONS FLAMENCAS PAR MADE IN SYL Béziers

FESTIVAL FLAMENCO EXPOSITION EXPRESSIONS FLAMENCAS PAR MADE IN SYL

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2026-03-11

fin : 2026-04-07

2026-03-11

Dessins et peintures sur bois où le mouvement et le féminin s’expriment, des Flamenkitas pétillantes aux déesses, célébrant force et grâce des femmes.

Pour Sylvie Piqué, le dessin devient un prolongement du mouvement, nourri par son passé de danseuse et sa pratique du flamenco. Le bois, vivant et résistant, l’inspire, tandis que le papier recyclé, issu de livres et journaux, accueille ses figures qui surgissent entre les mots.

Le féminin est au cœur de son travail des Flamenkitas colorées et pétillantes aux déesses inspirées du féminin sacré et de la mythologie, ses œuvres célèbrent la force et la grâce des femmes.

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

Drawings and paintings on wood express movement and femininity, from sparkling Flamenkitas to goddesses, celebrating the strength and grace of women.

