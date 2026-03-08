FESTIVAL FLAMENCO EXPOSITION LUZ FLAMENCA DE VALENTINA BENIGNI Béziers

FESTIVAL FLAMENCO EXPOSITION LUZ FLAMENCA DE VALENTINA BENIGNI

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2026-03-11

fin : 2026-04-07

2026-03-11

Visible dans le hall du théâtre pendant les représentations, cette exposition saisit lumière, mouvement et émotion dans des images intenses et vivantes.

Depuis 2020, Valentina Benigni développe un projet photographique primé et exposé à l’international, consacré au flamenco. Ancienne danseuse, elle capture la danse au moment précis où l’émotion affleure et où la vulnérabilité devient puissance. Guidée par le rythme de la musique et l’écoute du mouvement, elle fige des fragments suspendus où lumière, intensité et mouvement se rejoignent dans une sincérité brute.

Visibles lors des représentations. .

Visible in the theater lobby during performances, this exhibition captures light, movement and emotion in intense, vivid images.

