FESTIVAL FLAMENCO LES RENCONTRES SANDWICHS DE LA RUMBA ET DU FLAMENCO Béziers
FESTIVAL FLAMENCO LES RENCONTRES SANDWICHS DE LA RUMBA ET DU FLAMENCO Béziers jeudi 12 mars 2026.
FESTIVAL FLAMENCO LES RENCONTRES SANDWICHS DE LA RUMBA ET DU FLAMENCO
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Paul Cargol et Rafaël Amador, héritiers de familles gitanes, font revivre un répertoire ancien de rumba et flamenco dans toute son authenticité.
Issus de deux familles gitanes profondément enracinées dans la rumba et le flamenco originels, Paul Cargol et Rafaël Amador invitent à redécouvrir un répertoire ancien et authentique, chargé de mémoire et d’émotion.
Paul Cargol chant, guitare
Rafaël Amador chant, guitare
Payant Réservation obligatoire. .
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Paul Cargol and Rafaël Amador, heirs to gypsy families, revive an ancient rumba and flamenco repertoire in all its authenticity.
L’événement FESTIVAL FLAMENCO LES RENCONTRES SANDWICHS DE LA RUMBA ET DU FLAMENCO Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34