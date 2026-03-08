FESTIVAL FLAMENCO LES RENCONTRES SANDWICHS IDA Y VUELTA Béziers
FESTIVAL FLAMENCO LES RENCONTRES SANDWICHS IDA Y VUELTA Béziers jeudi 19 mars 2026.
FESTIVAL FLAMENCO LES RENCONTRES SANDWICHS IDA Y VUELTA
Allées Paul Riquet Béziers Hérault
Début : 2026-03-19
fin : 2026-03-19
2026-03-19
De l’Europe à l’Amérique latine, les chants de la ida y vuelta reprennent vie avec Paul Cargol et Rafaël Amador en mode flamenco et rumba.
Les Chants de la ida y vuelta , nés des allers-retours entre l’Amérique latine et l’Europe, ont profondément nourri l’inspiration des gitans de la péninsule ibérique et du sud de la France. Paul Cargol et Rafaël Amador redonnent vie à ce répertoire à travers l’énergie du flamenco et la chaleur de la rumba.
Paul Cargol chant, guitare
Rafaël Amador chant, guitare
Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82
From Europe to Latin America, the songs of the ida y vuelta come to life again with Paul Cargol and Rafaël Amador in flamenco and rumba mode.
