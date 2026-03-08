FESTIVAL FLAMENCO MASTERCLASS DE GUITARE RUMBA CATALANA AVEC ANTOINE TATO GARCIA

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-14

Masterclass Rumba Catalana avec Tato Garcia, guitariste catalan. Dès 12 ans, bases requises, venir avec son instrument.

Issu d’une famille de musiciens gitans catalans de Perpignan, Antoine Tato Garcia est initié à la guitare par son grand-père. Il rencontre rapidement de grands guitaristes gitans avant de rejoindre, en 1995, le groupe perpignanais Tekameli, signé chez Sony Music, avec lequel il parcourt le monde pendant près de dix ans.

Il participe également aux musiques de films de Tony Gatlif et compte plusieurs albums à son actif.

Pour adultes et enfants dès 12 ans.

Bases de guitare requises instrument personnel indispensable.

Payant Réservation obligatoire. .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rumba Catalana Masterclass with Catalan guitarist Tato Garcia. Ages 12 and up, basics required, bring your own instrument.

L’événement FESTIVAL FLAMENCO MASTERCLASS DE GUITARE RUMBA CATALANA AVEC ANTOINE TATO GARCIA Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34