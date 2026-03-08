FESTIVAL FLAMENCO MOIRE PAR QUENTIN BUFFIER

13 Boulevard Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-03-10

Date(s) :

2026-03-10

Moire superpose textures visuelles et sonores, mêlant flamenco et musique classique avec guitare acoustique et pédale de boucle, inspiré par Frippertronics .

Moire doit son nom au motif visuel créé par la superposition de textures, à l’image des couches sonores qu’il construit.

Inspiré par l’œuvre Frippertronics de Robert Fripp, ce projet se présente comme un espace unique d’expérimentation artistique. Avec sa guitare acoustique et une pédale de boucle, il propose une musique oscillant entre flamenco et musique classique.

À partir de 7 ans. .

13 Boulevard Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Moire layers visual and sonic textures, blending flamenco and classical music with acoustic guitar and loop pedal, inspired by Frippertronics .

L’événement FESTIVAL FLAMENCO MOIRE PAR QUENTIN BUFFIER Béziers a été mis à jour le 2026-03-06 par 34 ADT34