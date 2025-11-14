FESTIVAL FLAMENCO MONTPELLIER MÉTROPOLE Castelnau-le-Lez

Castelnau-le-Lez Hérault

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-16

2025-11-14 2025-11-20

Ne manquez pas le festival Flamenco Montpellier Métropole du 14 au 23 novembre 2025 !

Au programme des spectacles, mais aussi des stages, expositions qui attendent le public tout au long de cette 5ème édition.

Préparez-vous pour 10 jours de fête, d’art et d’émotions

Pour célébrer cet anniversaire comme il se doit, nous avons vu les choses en grand

Belen Lopez, Juan Polvillo, Manuel Jimenez Montes, Zaira Prudencio, …et d’autres têtes d’affiche incontournables du flamenco seront au rendez-vous !

Grande nouveauté 2 soirées OFF seront présentées pendant le Festival Flamenco

Programme complet sur le site officiel .

Castelnau-le-Lez 34170 Hérault Occitanie

English :

Don’t miss the Flamenco Montpellier Métropole festival from November 14 to 23, 2025!

German :

Verpassen Sie nicht das Festival Flamenco Montpellier Métropole vom 14. bis 23. November 2025!

Italiano :

Non perdetevi il festival Flamenco Montpellier Métropole dal 14 al 23 novembre 2025!

Espanol :

No se pierda el festival Flamenco Montpellier Métropole del 14 al 23 de noviembre de 2025

