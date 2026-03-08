FESTIVAL FLAMENCO RÉCITAL DE CANTE Béziers

FESTIVAL FLAMENCO RÉCITAL DE CANTE

4 rue du 4 Septembre Béziers Hérault

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Alberto Garcia, voix sensible et maître du flamenco, s’entoure du guitariste Pepe Fernandez, 1er prix du Concours d’Albi 2015, pour un duo intense et vibrant.

Dans le cadre du Festival Flamenco 2026.

Alberto Garcia est un chanteur au timbre d’une grande sensibilité, maître du chant flamenco, reconnu pour la précision de son harmonie et de son rythme. Son parcours est marqué par de nombreuses collaborations avec des artistes venus du classique, du jazz et des musiques du monde.

Il sera accompagné par Pepe Fernandez, guitariste talentueux, lauréat du premier prix du Concours de guitare flamenco d’Albi en 2015. .

4 rue du 4 Septembre Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

English :

Alberto Garcia, sensitive voice and flamenco master, joins forces with guitarist Pepe Fernandez, 1st prize winner of the 2015 Albi Competition, for an intense, vibrant duet.

