FESTIVAL FLAMENCO SER…NI CONMINGO, NI SIN MI Béziers

FESTIVAL FLAMENCO SER…NI CONMINGO, NI SIN MI

Allées Paul Riquet Béziers Hérault

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Mercedes de Cordoba, danseuse puissante et authentique, explore peurs et dépassement de soi dans un spectacle ovationné à Jerez, Séville et Madrid.

Dans le cadre du Festival Flamenco 2026.

Mercedes de Cordoba est reconnue comme l’une des danseuses les plus puissantes et authentiques de sa génération. À travers cette création, elle explore ses incertitudes, ses peurs et l’aspect libérateur de la danse, qui la pousse au dépassement de soi et à l’acceptation de sa propre identité.

Ce spectacle a été ovationné dans les trois festivals de flamenco les plus prestigieux Jerez, Séville et Madrid.

Récompenses

1er Prix National “Por Alegrias” (Perla de Cadiz)

1er Prix National du Concours Arte Flamenco de Cordoue

2e Prix du Concours International du Cante de las Minas .

Allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie

