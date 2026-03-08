FESTIVAL FLAMENCO TABLAO FLAMENCO Béziers

FESTIVAL FLAMENCO TABLAO FLAMENCO

13 Boulevard Duguesclin Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : 2026-03-19

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Helena Cueto, formée auprès des plus grands à Séville et Jerez, incarne un flamenco authentique grâce, technique et improvisation au service de la tradition.

Dans le cadre du Festival Flamenco 2026.

Helena Cueto, danseuse franco-espagnole, s’est formée à Madrid, Jerez puis Séville. Elle a suivi l’enseignement de grands maîtres tels qu’Andrès Marin, La Choni ou Pastora Galván, jusqu’à devenir une bailaora accomplie, alliant une technique irréprochable à une grâce singulière.

Je me réfère toujours à la forme primitive du flamenco. Je construis mes pas à partir d’improvisations créées sur le cante et la guitare, afin de préserver toute l’authenticité de la tradition flamenca. — Helena Cueto. .

34500 Hérault Occitanie

Helena Cueto, who trained with the greats in Seville and Jerez, embodies authentic flamenco: grace, technique and improvisation at the service of tradition.

