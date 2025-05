Festival Fleuves en fête Loire Authion – Loire-Authion, 7 juin 2025 14:00, Loire-Authion.

Maine-et-Loire

Festival Fleuves en fête Loire Authion Port Maillard, La Daguenière Loire-Authion Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-08 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

2025-06-08

Venez célébrer le Gange. Déambulez avec les vaches sacrées de la Cie Paris Bénarès, laissez-vous enivrer par les mélodies d’Olli and the Bollywood Orchestra et partez à la découverte des fleuves. .

Port Maillard, La Daguenière

Loire-Authion 49250 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 57 37 55 accueil@loire-odyssee.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Fleuves en fête Loire Authion Loire-Authion a été mis à jour le 2025-05-08 par Destination Angers