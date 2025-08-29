Festival Foire en Scène Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne
Capitole en Champagne 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Début : 2025-08-29
fin : 2025-09-08
2025-08-29
Tout public
Durant toute la durée de la Foire de Châlons, chaque soir ou après-midi, un concert gratuit ! Et il y en a pour tous les goûts !
Parking gratuit Saint-Thiébault aux Escarnotières et navettes gratuites toutes les 5 à 9 minutes. .
Capitole en Champagne 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est
English : Festival Foire en Scène
