Festival Foire en Scène Capitole en Champagne Châlons-en-Champagne vendredi 29 août 2025.

Capitole en Champagne 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne Marne

Début : 2025-08-29

fin : 2025-09-08

2025-08-29

Tout public

Durant toute la durée de la Foire de Châlons, chaque soir ou après-midi, un concert gratuit ! Et il y en a pour tous les goûts !

Parking gratuit Saint-Thiébault aux Escarnotières et navettes gratuites toutes les 5 à 9 minutes. .

Capitole en Champagne 68 avenue du Président Roosevelt Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est

