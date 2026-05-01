Saint-Senoux

Festival Folies Douces

Espace Glenmor Saint-Senoux Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-31 01:00:00

Date(s) :

2026-05-29

L’association Les P’tits LezArts présente le Festival Folies Douces

Espace Glenmor SAINT SENOUX Sous chapiteau

Buvette et restauration sur place en accès libre

Vendredi 29 mai Ouverture du site à 18h

19h Apéro concert avec Julian the drifter / Ragtime/ Country-blues/ Folk (gratuit)

21h// Hop Hop Hop Crew Balkan Fusion / Les Frères Mandals / Duo de sélectionneurs de vinyles 10€

Samedi 30 mai Ouverture du site à 16h

17h30 / Coulons Ensemble / Farce clownesque / tout public// 1H

21H / Le G.O.P. (Le Grand Orchestre de Poche) / Clown Ukulélé / tout public 1H10

8€ par spectacle ou 13 € les deux

Dimanche 31 mai Ouverture du site à 15h

• 15h/ 17h -Coiffure végétale par Made in Roulotte (gratuit)

• 16h30 Gouter avec La Chorale des P’tits LezArts (gratuit)

• 17h30 / Donjon et Pigeon / Conte décalé / tout public /50min 8€ .

Espace Glenmor Saint-Senoux 35580 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 79 74 40 86

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English :

L’événement Festival Folies Douces Saint-Senoux a été mis à jour le 2026-05-07 par CDC Vallons de Haute Bretagne Communauté