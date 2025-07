FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE Bédarieux

Bédarieux Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-29

2025-07-29

21h à la Tuilerie

Spectacle du groupe « Canto Cigalo »

Adulte 10€ / -16 ans 7€ / -12 ans gratuit

Deux soirs 18€ / 12€

Trois soirs 25€ / 18€

Pour les groupes + 5 pers 8€ / 16€ / 23€

Le groupe Guingoï vous propose 36ème festival Folklore du Monde à Bédarieux et Grand Orb. Cette année, l’édition reçoit le groupe d’Art et Traditions Populaire du Comtat Vanaissin « Canto Cigalo » et l’Atelier de Danse Populaire Polonaises « Wiosna w Szamotulach »

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie +33 4 67 95 59 59

English :

WORLD FOLKLORE FESTIVAL

9pm at La Tuilerie

Performance by the « Canto Cigalo » group

Adults: 10? / -16 yrs: 7? / -12 yrs: free

Two evenings 18? / 12?

Three evenings 25? / 18?

For groups + 5 pers 8? / 16? / 23?

German :

FESTIVAL FOLKLORE DU MONDE

21 Uhr in der Tuilerie

Auftritt der Gruppe « Canto Cigalo »

Erwachsene: 10? / -16 Jahre: 7? / -12 Jahre: kostenlos

Zwei Abende: 18? / 12?

Drei Abende: 25? / 18?

Für Gruppen ab 5 Personen: 8? / 16? / 23?

Italiano :

FESTIVAL DEL FOLKLORE MONDIALE

alle 21.00 alla Tuilerie

Esibizione del gruppo « Canto Cigalo »

Adulti: 10 € / Under 16: 7 € / Under 12: gratis

Due serate: 18? / 12?

Tre serate: 25 € / 18 €

Per gruppi di almeno 5 persone: 8? / 16? / 23?

Espanol :

FESTIVAL MUNDIAL DEL FOLCLORE

21:00 h en la Tullería

Actuación del grupo « Canto Cigalo

Adultos: 10 euros / Menores de 16 años: 7 euros / Menores de 12 años: gratis

Dos veladas: 18? / 12?

Tres veladas: 25? / 18?

Para grupos de 5 personas o más: 8? / 16? / 23?

