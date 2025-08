Festival folklorique du Rouergue « Cultures du Monde » Villecomtal

Festival folklorique du Rouergue « Cultures du Monde »

C’est une belle et riche soirée culturelle que vous propose Lous Rascalous . Dans le cadre du 68ème Festival du Rouergue culture du monde, les amateurs de folklore seront nombreux à venir applaudir les talentueux danseurs et musiciens.

Cette année, c’est l’ensemble Aleksandar Turundzef de MACEDOINE du Nord région historique de la péninsule des Balkans qui assurera le spectacle. Fondé en 1952, ce groupe valorise la culture. et se produit dans le monde entier (USA-Australie-Roumanie-Italie etc) Il n’est pas rare de voir le plus jeune membre âgé de 6ans et le plus vieux âgé de 89 ans ensemble sur scène. Lors de ces festivals, ils ont reçu de nombreux prix er reconnaissances.

De plus sont invités à cette soirée un groupe de six musiciens péruviens qui font vibrer avec passion la culture andine. 8 .

Lous Rascalous » offers a rich cultural evening. As part of the 68th Festival du Rouergue culture du monde, folklore fans will be out in force to applaud the talented dancers and musicians.

Es ist ein schöner und reichhaltiger kultureller Abend, den Ihnen « Lous Rascalous » vorschlägt. Im Rahmen des 68. Festival du Rouergue culture du monde werden zahlreiche Folklore-Liebhaber kommen, um den talentierten Tänzern und Musikern zu applaudieren.

Lous Rascalous » offre una ricca serata culturale. Nell’ambito del 68° Festival della Cultura Mondiale di Rouergue, gli appassionati di folclore saranno presenti in massa per applaudire i talentuosi ballerini e musicisti.

Lous Rascalous » ofrece una rica velada cultural. En el marco de la 68ª edición del Festival Rouergue de la Cultura Mundial, los amantes del folclore acudirán en masa a aplaudir a los talentosos bailarines y músicos.

