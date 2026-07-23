Informations pratiques

Rullac-Saint-Cirq

Festival Folklorique International du Rouergue 2026

Rullac-Saint-Cirq Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Une soirée riche en musique ! Dès 20h30, Le Ballet Tahiti Marquises et La Pastourelle se produiront simultanément à Rullac-Saint-Cirq !

Mercredi 5 août à 20h30 69ème Festival du Rouergue

Le Ballet Tahiti Marquises est une invitation au voyage au cœur de la Polynésie française. À travers la danse, la musique et les costumes traditionnels, il met en lumière la richesse culturelle des îles de Tahiti et des Marquises, deux archipels emblématiques du Pacifique.

Porté par Théo SULPICE depuis 1985, cette troupe, aujourd’hui propulsée sur les plus belles scènes françaises et reconnu par l’ONU et l’UNESCO, fait vivre les traditions ancestrales polynésiennes tout en offrant une performance moderne, dynamique et pleine d’émotion.

Les danses tahitiennes expriment la joie, la fête et l’énergie des îles, tandis que les danses marquisiennes révèlent une force plus profonde, inspirée par les traditions guerrières et le lien sacré avec la terre et les ancêtres. Ici, la danse n’est pas seulement un spectacle c’est une façon de raconter la vie, les légendes, l’océan, l’amour, la fête et les ancêtres.

Chaque représentation est une rencontre entre tradition et émotion, où les rythmes, les couleurs et les gestes racontent l’histoire d’un peuple fier de ses racines et heureux de transmettre son héritage culturel. Les percussions résonnent comme le battement du cœur des îles. Les ukulélés, les chants traditionnels et les rythmes entraînants créent une ambiance chaleureuse et festive. Les costumes, inspirés de la nature polynésienne, mêlent fleurs, coquillages, fibres végétales et couleurs éclatantes. Chaque détail reflète la beauté et l’authenticité des traditions insulaires.

Grâce à la passion des artistes, le public découvre un univers vibrant, chaleureux et authentique, où chaque danse raconte l’histoire d’un peuple et de ses traditions. Un spectacle qui en avait déjà conquit plus d’un lors de leur venue en 2022 !

La Pastourelle

La Pastourelle a inscrit à son répertoire la plupart des vieilles danses du Rouergue dont un certain nombre parmi les plus simples sont encore pratiquées au cours des fêtes villageoises les polkas, les scottishs, les valses et bien sûr la bourrée. La danse est accompagnée de l’accordéon et de la cabrette.

Depuis ses débuts, La Pastourelle a toujours autant d’enthousiasme à perpétuer les traditions du folklore et de la langue d’OC, de L’Aubrac au Larzac, du Quercy aux confins de La Lozère, elle sait toujours intéresser un public aimant son territoire. Elle a également réussi à se faire connaître au-delà se sa région, mais aussi de son pays, en participant à de nombreux festivals internationaux.

Tarif 5€ Buvette au profit du comité des fêtes 5 .

Rullac-Saint-Cirq 12120 Aveyron Occitanie

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English :

An evening filled with music! Starting at 8:30 p.m., the Ballet Tahiti Marquises and La Pastourelle will perform simultaneously in Rullac-Saint-Cirq!

L’événement Festival Folklorique International du Rouergue 2026 Rullac-Saint-Cirq a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)