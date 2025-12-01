Festival Fondue Sonore La Barroise Bar-le-Duc

Festival Fondue Sonore

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc Meuse

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2025-12-20 18:30:00

La Fondue Sonore revient pour réchauffer vos cœurs !

Pour cette 2¿ édition, on vous a réservé une programmation tout feu tout flamme des concerts, de la raclette, des bières locale, que demander de plus !

Avec Soviet Suprem, Les Hurlements de Léo, The Fat Badgers et The Big One.

La billetterie est ouverte, attention ça va partir vite !Tout public

La Barroise 85 Rue Ernest Bradfer Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 63 49

English :

La Fondue Sonore returns to warm your hearts!

For this 2nd edition, we’ve got you covered: concerts, raclette, local beers, what more could you ask for!

With Soviet Suprem, Les Hurlements de Léo, The Fat Badgers and The Big One.

Tickets are now on sale, but beware, they’re going fast!

