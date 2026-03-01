Festival Foot U13 Pitch Cité des Sports Granville

Festival Foot U13 Pitch

Cité des Sports Boulevard des Amériques Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 09:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Le Festival Foot U13 Pitch, organisé par la Fédération Française de Football, est une compétition nationale destinée aux équipes U13 féminines et masculines. Elle associe matchs, défis techniques et quiz éducatifs, afin de valoriser la formation des jeunes joueurs et les valeurs du football. Les équipes se qualifient à l’échelle départementale, régionale puis nationale. .

Cité des Sports Boulevard des Amériques Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 61 73 34 louis-briand@usgranville.fr

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English : Festival Foot U13 Pitch

L’événement Festival Foot U13 Pitch Granville a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Granville Terre et Mer