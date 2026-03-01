Festival Forêts en Scène Monument Magnard Antully

Festival Forêts en Scène

Monument Magnard D680 Antully Saône-et-Loire

Gratuit

Début : 2026-03-27 14:00:00

fin : 2026-03-27 17:00:00

2026-03-27

À l’occasion de la Journée internationale des forêts, venez découvrir les activités organisées par l’ONF.

Partez en exploration à travers la forêt de Planoise, un écrin de nature à Antully, et découvrez la richesse de cet espace boisé. Lors de cette randonnée, apprenez à identifier les différentes essences d’arbres et observez la faune qui y évolue. Un moment idéal pour s’évader et se reconnecter à la nature, tout en découvrant les missions de gestion forestière pour préserver ce trésor écologique.

Nombre de place limité à 20 personnes. .

Monument Magnard D680 Antully 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38

