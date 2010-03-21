LE SAMEDI DES ATELIERS EN CONTINU de 11h à 18h

L’Arbre à jeux, avec les animateurs de l’ONF

Apprendre en s’amusant ? C’est possible, grâce à la mallette forestière concoctée pour petits et grands ! Jeu de plateau sur l’histoire des forêts, roue-quiz, test de reconnaissance des écorces, loto des odeurs forestières… il y en aura pour tous les sens ! Explication et anecdotes des forestiers à la clé.

La forêt, un monde à explorer, avec Les Savants-fous

Décrypter les secrets de la forêt à la faveur d’ateliers de manipulation scientifique et d’expérimentation. Observez, testez, expérimentez pour découvrir le monde fascinant des plantes, des arbres et de la biodiversité forestière ! Avec un zoom particulier sur l’importance du rôle des insectes et autres petits organismes pour l’équilibre de la forêt. Une approche ludique et scientifique pour mieux comprendre et protéger le milieu forestier !

Explorateurs du vivant, avec l’Office pour les insectes et leur environnement

Saviez-vous que 1 m³ de sol forestier abrite à lui seul 1 000 espèces différentes ? Toutes jouent un rôle dans la décomposition de la matière et la préservation des sols… Munis de loupes, plongez vos yeux dans la litière forestière à la rencontre des petites araignées, des mille-pattes et de petits insectes parfois insoupçonnés. Devenez les nouveaux explorateurs du « minuscule ». Tout public.

Sensibilisation aux enjeux climatiques par la Réalité virtuelle

Explorez une planète imaginaire où la plantation d’arbres révèle l’influence des climats sur la vie des forêts et l’équilibre des écosystèmes. Ludique, sensorielle et accessible à tous, l’expérience propose une approche intuitive pour sensibiliser à la biodiversité et aux enjeux du changement climatique. Onéira est une expérience immersive mêlant réalité virtuelle et art végétal, créée par OAZA en co-production avec le créateur VR Mourdjen Bari.

Apprendre avec Jardiner Autrement et la Société Nationale d’Horticulture de France

Jardiner Autrement est un projet dédié à un jardinage plus écologique et respectueux de la biodiversité, pour les jardiniers amateurs et les enfants. Venez les rencontrer pour mieux appréhender le jardinage sur balcon ou terrasse, ainsi que pour obtenir des conseils pour prévenir et gérer ravageurs et maladies grâce aux solutions de biocontrôle. Pour les enfants, Jardiner Autrement propose des activités ludiques et pédagogiques pour apprendre à reconnaître la faune du jardin, comprendre les relations entre plantes et animaux, découvrir les organes des plantes et le rôle essentiel de la pollinisation.

Découverte des métiers du bois et de la forêt, avec Fibois Île-de-France

Un métier au service de la forêt et du bois, vous y avez pensé ? Venez échanger et en apprendre davantage sur les enjeux liés à la gestion durable des ressources forestières. Découvrez tout un panel de métiers au service de la transition écologique !

Les coulisses de l’Académie du Climat

Venez déambuler au sein de l’Académie du Climat. Pénétrez au cœur de sa cour végétalisée pourvue de potagers verticaux. Confectionnez votre petit carnet de botaniste afin d’y graver les variétés de feuilles et d’écorces d’arbres visibles au sein et aux abords de l’Académie.

ET DES ATELIERS SUR INSCRIPTION

Atelier Sylvafresque ! avec les animateurs de l’ONF

Plongez au cœur de la forêt le temps d’un atelier ludique et collaboratif inspiré de la Fresque du Climat. Explorez les multiples rôles que joue la forêt dans nos vies : un espace de biodiversité, un régulateur du climat, un refuge, une ressource… Vous découvrirez comment le changement climatique bouleverse ces équilibres et serez invités à imaginer, ensemble, des pistes concrètes pour une gestion durable des forêts. L’occasion parfaite d’apprendre, de comprendre, de débattre et de repartir avec une vision plus claire des défis qui nous concernent tous ! Un moment convivial pour mieux saisir l’importance vitale des forêts et agir à notre échelle, accessible dès 15 ans.

samedi 21 mars à 10h et 14h15 – Sur inscription en cliquant ici



Découvrons les bourgeons, forêts en devenir, avec Marion Blandin de l’herboristerie Kamomille

Découvrez les trésors cachés de nos forêts !

Plongez dans le monde fascinant des plantes forestières comestibles et médicinales. Apprenez à reconnaître les arbres à leurs bourgeons, à comprendre leur rôle essentiel dans le cycle de vie forestier, et à découvrir leurs usages en herboristerie, notamment en gemmothérapie. Marion Blandin, de l’herboristerie Kamomille, vous proposera également de découvrir leur rôle pour la faune et des règles de cueillette responsable.

samedi 21 mars à 11h – 12h15 – 14h15 – 15h30 – 17h – Sur inscription en cliquant ici

À table ! avec l’École comestible

Samedi 21 mars (horaires à venir)

Familiers de l’Académie du climat, les équipes de l’Ecole comestible vous initient à la confection de mets forestiers. Au menu : tarte forestière, velouté d’herbe sauvage, cake aux orties et champignons, légumes rôtis aux saveurs des bois, pickles de baies, d’épines et de bourgeons… Des recettes où orties et épines caressent les papilles ! Tout public.

Sur inscription prochainement

Faun’Escape ! avec l’association Faune-Alfort

Paré pour sauver la biodiversité de demain ? Imaginez un instant : vous vous réveillez dans un futur pas si lointain où toutes formes de biodiversité animale et végétale ont disparu… À la manière d’un escape game, vous êtes alors invités à remonter le temps pour trouver des solutions. Explorez le bureau de Simone la pigeonne en charge de la préservation de la faune et de la flore… ses recherches scientifiques sont peut-être la clé !

Samedi 21 mars – 11h – 13h30 – 15h – 16h30 – Sur inscription en cliquant ici

Les bateaux naissent en forêt avec Les inventeurs

Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la conquête des océans et la découverte de notre planète n’ont pu s’accomplir que grâce au bois et à la forêt, trait d’union entre la terre et la mer. Embarquez dans une aventure incroyable et venez fabriquer votre bateau à hélice !

Samedi 21 mars – 11h – 12h – 14h – 15h – 16h – 17h – Sur inscription en cliquant ici

À la découverte de la forêt avec Edmond et Lucy

À l’occasion de la sortie du film Edmond et Lucy, la forêt c’est l’aventure, retrouvez une série d’ateliers nature à destination des enfants et des familles, conçus et animés par Marion Le Bec, pédagogue par la nature et fondatrice de Dans leur nature. Ces ateliers sensoriels et participatifs invitent les enfants à découvrir le vivant par l’expérience directe. En lien avec l’univers du film, ils proposent des temps d’exploration concrets, accessibles et immersifs, favorisant la curiosité et les échanges entre enfants et parents.

Samedi 21 mars – 14h30 – 15h15 – 16h – 16h45 – 17h30 – Sur inscription en cliquant ici

et bien d’autres surprises vous attendent !

Une belle table ronde >> Inspirantes forêts !

Sources d’inspiration, captivantes, fragiles, nos forêts subjuguent les artistes qui leur rendent hommage, chacun à leur façon. Une séquence toute en douceur, pour s’extraire, le temps d’un après-midi, de nos vies très rythmées et se reconnecter au vivant. Et si vous vous laissiez conter la forêt ?

Avec Alexis JENNI, auteur, Ionna VAUTRIN, designeuse, Edi DUBIEN, artiste peintre, Emily LOIZEAU, auteure-compositrice-interprète, et Vincent MUNIER, photographe animalier, auteur du Chant des forêts.

Samedi 21 mars à 16h – Sur inscription (recommandée) en cliquant ici.

Pour découvrir les 3 tables rondes, mercredi, vendredi et samedi, c’est ici !

La Buvette de l’Académie est ouverte, du mercredi au samedi, de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Cet événement est organisé, à l’occasion de la Journée internationale des forêts 2026, à l’initiative et par l’Office national des forêts (ONF), en partenariat avec les équipes de l’Académie du Climat et la Ville de Paris.

Le OFF de Forêts en scène – Au cours de la semaine plus de 700 élèves participent du mardi au vendredi dans les ateliers de l’Académie.

Protéger et gérer durablement les forêts, agir pour le climat et la transition écologique, contribuer à l’attractivité et au développement durable des territoires, c’est préserver notre vie et celle des générations futures. Telle est l’ambition de l’ONF et de ses partenaires. Acteur majeur de la filière forêt-bois, l’Office assure la gestion de près de 11 millions d’hectares de forêts publiques. Au quotidien, l’action des forestiers s’articule autour de trois objectifs indissociables : la production de bois, la protection de la biodiversité et l’accueil du public.

La forêt s’empare de l’Académie du Climat pour une folle journée d’ateliers, de rencontres et d’activités pour petits et grands autour des grands enjeux forestiers du moment !

Le samedi 21 mars 2026

de 11h00 à 18h00

gratuit

Plein d’ateliers en continue et sur inscription.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 3 ans.

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

