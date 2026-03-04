Festival Forêts en scène, Epée de Bois, Paris

Festival Forêts en scène Epée de Bois Paris

Festival Forêts en scène, Epée de Bois, Paris mercredi 18 mars 2026.

Festival Forêts en scène Mercredi 18 mars, 20h00 Epée de Bois Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-18T20:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:00:00+01:00
Fin : 2026-03-18T20:00:00+01:00 – 2026-03-18T23:00:00+01:00

Avec l’Office national des forêts

Epée de Bois 100, rue Mouffetard, Paris Paris 75005 Quartier du Val-de-Grâce Paris Île-de-France
Séances spéciales Epée de bois Festival Forêts en scène