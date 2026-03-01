Festival forêts en scène centre de recherces archéologiques de Bibracte Glux-en-Glenne

Festival forêts en scène

centre de recherces archéologiques de Bibracte 37 rue des 3 sommets Glux-en-Glenne Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Dans le cadre de la Journée internationale des forêts, venez découvrir le rôle essentiel des arbres-habitats pour la biodiversité forestière.

Lors de cet atelier, organisé sur le site emblématique du Mont-Préneley, vous apprendrez à identifier les dendromicrohabitats présents en forêt et à comprendre comment les forestiers préservent ces arbres pour favoriser la faune et la flore. .

centre de recherces archéologiques de Bibracte 37 rue des 3 sommets Glux-en-Glenne 58370 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 33 28 41 suzanne.thiery@onf.fr

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English : Festival forêts en scène

L’événement Festival forêts en scène Glux-en-Glenne a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs