FESTIVAL FORÊTS EN SCÈNE Juzet-d’Izaut

FESTIVAL FORÊTS EN SCÈNE

PARKING DE LA COUAGE Juzet-d’Izaut Haute-Garonne

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

2026-03-25

Rendez-vous avec l’Office national des forêts pour la Journée internationale des forêts !

Festival Forêts en scène

Forêt domaniale de Gar-Cagire Rendez-vous au parking de la Couage Juzet-d’Izaut

Dans les coulisses de la forêt publique

venez découvrir la gestion et les métiers de la forêt. .

English :

Join the Office national des forêts for International Forest Day!

