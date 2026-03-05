Festival Forêts en scène croisement grande allée et 2nde allée Pau

Festival Forêts en scène

croisement grande allée et 2nde allée Forêt domaniale de Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

10h-17h:

– jeu de piste les athlètes de la forêt (avec l’ONF)

– atelier sculptures bois (avec Les Lutins de la Forêt)

– ateliers nature (faune/empreinte avec ECOCENE)

Sortie sur inscription (n.bonnin@cen-na.org) 14h-16h

– sortie à la découverte des mares forestières (avec le CEN) .

+33 7 78 46 64 08 brice.lamare@onf.fr

