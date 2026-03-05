Festival Forêts en scène croisement grande allée et 2nde allée Pau
Festival Forêts en scène
croisement grande allée et 2nde allée Forêt domaniale de Bastard Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
2026-03-25
Toute la journée 10h-17h:
– jeu de piste les athlètes de la forêt (avec l’ONF)
– atelier sculptures bois (avec Les Lutins de la Forêt)
– ateliers nature (faune/empreinte avec ECOCENE)
Sortie sur inscription (n.bonnin@cen-na.org) 14h-16h
– sortie à la découverte des mares forestières (avec le CEN) .
English : Festival Forêts en scène
