Festival Forêts en Scène Randonnée pour comprendre la forêt de Hez-Froidmont

La Neuville-en-Hez Oise

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 14:00:00

fin : 2026-03-29 16:00:00

Date(s) :

2026-03-29

Une randonnée pour tout comprendre de la forêt Avec un forestier, explorez les multiples facettes du massif

plantation, coupe, biodiversité, accueil du public…

Lieu de RDV Parking de la Méridienne verte, La Neuville-en-Hez

A partir de 16 ans.

Réservation obligatoire julien.lefevre@onf.f

Une randonnée pour tout comprendre de la forêt Avec un forestier, explorez les multiples facettes du massif

plantation, coupe, biodiversité, accueil du public…

Lieu de RDV Parking de la Méridienne verte, La Neuville-en-Hez

A partir de 16 ans.

Réservation obligatoire julien.lefevre@onf.f .

La Neuville-en-Hez 60510 Oise Hauts-de-France julien.lefevre@onf.f

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A hike to understand everything about the forest: With a forester, explore the many facets of the massif:

planting, logging, biodiversity, welcoming the public?

Meeting point: Parking de la Méridienne verte, La Neuville-en-Hez

Ages 16 and over.

Reservations required: julien.lefevre@onf.f

L’événement Festival Forêts en Scène Randonnée pour comprendre la forêt de Hez-Froidmont La Neuville-en-Hez a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis