Festival Forêts en Scène Randonnée pour comprendre la forêt de Hez-Froidmont La Neuville-en-Hez
Festival Forêts en Scène Randonnée pour comprendre la forêt de Hez-Froidmont La Neuville-en-Hez dimanche 29 mars 2026.
Festival Forêts en Scène Randonnée pour comprendre la forêt de Hez-Froidmont
La Neuville-en-Hez Oise
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 14:00:00
fin : 2026-03-29 16:00:00
Date(s) :
2026-03-29
Une randonnée pour tout comprendre de la forêt Avec un forestier, explorez les multiples facettes du massif
plantation, coupe, biodiversité, accueil du public…
Lieu de RDV Parking de la Méridienne verte, La Neuville-en-Hez
A partir de 16 ans.
Réservation obligatoire julien.lefevre@onf.f
Une randonnée pour tout comprendre de la forêt Avec un forestier, explorez les multiples facettes du massif
plantation, coupe, biodiversité, accueil du public…
Lieu de RDV Parking de la Méridienne verte, La Neuville-en-Hez
A partir de 16 ans.
Réservation obligatoire julien.lefevre@onf.f .
La Neuville-en-Hez 60510 Oise Hauts-de-France julien.lefevre@onf.f
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English :
A hike to understand everything about the forest: With a forester, explore the many facets of the massif:
planting, logging, biodiversity, welcoming the public?
Meeting point: Parking de la Méridienne verte, La Neuville-en-Hez
Ages 16 and over.
Reservations required: julien.lefevre@onf.f
L’événement Festival Forêts en Scène Randonnée pour comprendre la forêt de Hez-Froidmont La Neuville-en-Hez a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis